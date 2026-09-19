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Царьград

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В Кунашакском округе газ пришел в деревню Борисовку: 195 домов подключат

В Кунашакском округе газ пришел в деревню Борисовку: 195 домов подключат

В Кунашакском округе завершена газификация деревни Борисовки. В населенном пункте состоялся торжественный запуск голубого топлива, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

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