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Политтехнолог Крамер, связанный с Демпартией, использовал дипфейк Байдена

Политтехнолог Крамер, связанный с Демпартией, использовал дипфейк Байдена

Политтехнолог Стив Крамер, связанный с Демократической партией Соединенных Штатов, использовал дипфейк главы государства Джо Байдена.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А использовал бы дипфейс говно сразу наружу вылилось бы...
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19 час.
Сергей Дмитриев
Шарж такой. &quot;Забег до Белого Дома с низкого старта&quot; . Байден и Трамп в майках своих партий ждут отмашки Верховного судьи с флагом США.
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19 час.
Сергей Дмитриев
Подрыв СП-2 искажает облик Трампа, как автора книги &quot;Как заключать сделки?&quot;
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19 час.

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