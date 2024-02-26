Политтехнолог Стив Крамер, связанный с Демократической партией Соединенных Штатов, использовал дипфейк главы государства Джо Байдена.
Политтехнолог Крамер, связанный с Демпартией, использовал дипфейк Байдена
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А использовал бы дипфейс говно сразу наружу вылилось бы...
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19 час.
Сергей Дмитриев
Шарж такой. "Забег до Белого Дома с низкого старта" . Байден и Трамп в майках своих партий ждут отмашки Верховного судьи с флагом США.
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19 час.
Сергей Дмитриев
Подрыв СП-2 искажает облик Трампа, как автора книги "Как заключать сделки?"
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19 час.
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