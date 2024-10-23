Путин: страны БРИКС оказывают позитивное влияние на мировую стабильность

Страны БРИКС не на словах, а на деле оказывают позитивное влияние на мировую стабильность, что особенно важно сейчас, заявил 23 октября президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани в узком составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии