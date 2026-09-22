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Царьград

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СК РФ поймал преступника спустя 20 лет за убийства в Приморье

СК РФ поймал преступника спустя 20 лет за убийства в Приморье

В Приморском крае раскрыто дело о двойном убийстве 2003 года. Подозреваемого задержали при попытке получить паспорт в 2026 году.

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