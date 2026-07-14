Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе иностранных веб-сервисов Сегодня многие пользователи рунета столкнулись с проблемами доступа к веб-сервисам GitHub, G.
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Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе иностранных веб-сервисов Сегодня многие пользователи рунета столкнулись с проблемами доступа к веб-сервисам GitHub, G.
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