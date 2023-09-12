12 сентября жители Убинского района Новосибирской области с замиранием сердца наблюдали за самолётом, который экстренно садился в поле.
"Не торопитесь делать героев": Дело о посадке А321 под Новосибирском приняло неожиданный оборот
Комментарии
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Николай Герасименко
Статья ни о чём. Бла-бла-бла! Люди живы и здоровы, а остальное полная хрень! Раз пилоты приняли именно это решение, значит других вариантов не было. А раз сохранили людей и технику в сложных обстоятельствах, однозначно Герои!
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1 час.
СШ
Светлана Шумилина
Видимо автору виднее что надо делать чем пилотам в самолете.Все авторы такие умные и спецы в авиации,и на фронте они все знают как делать,и вирусологи отличные,а еще эти журнашлюхи все знают и умеют,а все вокруг дураки.
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1 час.
Татьяна Шарапова
Главное - пилоты сохранили жизни, но даже и самолёт можно отремонтировать! Да и сами пассажиры благодарят экипаж. А где сели? Какая разница. Команда все молодцы.
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49 мин.
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