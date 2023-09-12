"Не торопитесь делать героев": Дело о посадке А321 под Новосибирском приняло неожиданный оборот

Николай Герасименко Статья ни о чём. Бла-бла-бла! Люди живы и здоровы, а остальное полная хрень! Раз пилоты приняли именно это решение, значит других вариантов не было. А раз сохранили людей и технику в сложных обстоятельствах, однозначно Герои!

СШ Светлана Шумилина Видимо автору виднее что надо делать чем пилотам в самолете.Все авторы такие умные и спецы в авиации,и на фронте они все знают как делать,и вирусологи отличные,а еще эти журнашлюхи все знают и умеют,а все вокруг дураки.