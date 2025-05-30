Почему укладка тротуарной плитки на песок - не лучший вариант

Весной вместе с первыми лучами солнца просыпается не только природа, но и дачники со строителями. Кто-то мечтает о пикниках на свежем воздухе, а другие с нетерпением ждут начала сезона, чтобы облагородить свой участок.
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