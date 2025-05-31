Охранников предложили исключить из видов предпринимательства

Дума Астраханской области внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить уличных патрулей и охранников из списка видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН).
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