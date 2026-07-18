Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра

На Камчатке зафиксирован очередной мощный выброс пепла вулканом Шивелуч. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), столб пепла поднялся на высоту до 8,8 километра над уровнем моря, а пепловое облако распространилось примерно на 75 километров к востоку от вулкана.
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