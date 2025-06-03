Протесты в Монголии

Не фиг на двух стульях сидеть

Молодцы монголы! Долбите своих охреневших чиновников и капиталистов! Пролетарии всех стран соединяйтесь!

елена плеханова

Оказывается монголы не такие полоротые терпилы как мы: нам на шею насаждают целые республики неблагодарной саранчи и тишина...