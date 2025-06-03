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Аргументы недели

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Протесты в Монголии

Протесты в Монголии

Две недели не стихают протесты, вызванные роскошной жизнью отпрыска премьер-министра, решившего жениться.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Не фиг на двух стульях сидеть
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9 час.
А К
Молодцы монголы! Долбите своих охреневших чиновников и капиталистов! Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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5 час.
елена плеханова
Оказывается монголы не такие полоротые терпилы как мы: нам на шею насаждают целые республики неблагодарной саранчи и тишина...
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5 час.
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