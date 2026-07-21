Как морпехи пробрались в тыл ВСУ и взяли десять пленных без единого выстрела

Десять пленных за полтора часа - рекордная скорость для подобных операций на Сумском направлении. Группа из двадцати морпехов 810-й бригады группировки "Север" под командованием замкомандира роты с позывным Тюльпан зашла в тыл противника и пленила десять вэсэушников.