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Наш потерянный мир

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Как морпехи пробрались в тыл ВСУ и взяли десять пленных без единого выстрела

Как морпехи пробрались в тыл ВСУ и взяли десять пленных без единого выстрела

Десять пленных за полтора часа - рекордная скорость для подобных операций на Сумском направлении. Группа из двадцати морпехов 810-й бригады группировки "Север" под командованием замкомандира роты с позывным Тюльпан зашла в тыл противника и пленила десять вэсэушников.

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