Мангистау стал лидером по росту цен на услуги воздушного транспорта

Доходы компаний от перевозок воздушным транспортом составили 205 миллиардов тенге за четыре месяца. Доходы предприятий от перевозок воздушным транспортом за январь–апрель текущего года составили 204,6 млрд тг против 119,6 млрд тг годом ранее.