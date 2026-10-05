FT: на Украине наблюдается острый дефицит локомотивов

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Украина столкнулась с острой нехваткой локомотивов.
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