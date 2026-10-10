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Царьград

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В Химках строят платформы станции МЦД-3 «Новоподрезково»

В Химках строят платформы станции МЦД-3 «Новоподрезково»

В Химках на будущей станции «Новоподрезково» третьего маршрута Московских центральных диаметров монтируют пассажирские платформы и заливают основание под надземный переход.

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