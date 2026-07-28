«Это идеальный огненный шторм!»: Тысяча солдат врага оказались в его эпицентре и отправляются к Бандере: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня на 28 июля 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 28.
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