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Работает всегда и со всеми: 3 фразы, которые сразу "отпугивают" инспекторов ДПС от водителя

Работает всегда и со всеми: 3 фразы, которые сразу "отпугивают" инспекторов ДПС от водителя

Многие водители сталкиваются с неловкой ситуацией, когда на дороге их останавливает инспектор ДПС и начинает задавать вопросы, на которые сложно сразу же ответить без лишнего стресса.

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