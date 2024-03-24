Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Слезы террористов

Слезы террористов

Слёзы террористов.При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас.

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Комментарии
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Андрей
отменить мораторий на смертную казнь!
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