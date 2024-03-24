Слёзы террористов.При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас.
Слезы террористов
Комментарии
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Андрей
отменить мораторий на смертную казнь!
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15 час.
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Слёзы террористов.При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас.
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