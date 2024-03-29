Погода в апреле 2024 в Москве и Подмосковье: дождь, тепло и резкое похолодание

Март 2024 года может войти в историю метеонаблюдений в столичном регионе как самый сухой первый месяц весны в XXI веке: две его первые декады уже стали самыми сухими за 75 лет, а общая сумма осадков в нем может оказаться меньше десяти миллиметров.
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