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Погода в апреле 2024 в Москве и Подмосковье: дождь, тепло и резкое похолодание

Погода в апреле 2024 в Москве и Подмосковье: дождь, тепло и резкое похолодание

Март 2024 года может войти в историю метеонаблюдений в столичном регионе как самый сухой первый месяц весны в XXI веке: две его первые декады уже стали самыми сухими за 75 лет, а общая сумма осадков в нем может оказаться меньше десяти миллиметров.

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