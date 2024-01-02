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Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого

Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого

Царьград Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО ФОТО: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS В Челябинске в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.

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Комментарии
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Анатолий
И акцент &quot;ЕВРОПЕЙСКИЙ&quot;??? &quot;Не надо наводить тень на плетень&quot;
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2 час.
ii
iii ii
Этих уродов посадить, после отсидки депортировать, семьи лишить гражданства, если оно есть, и депортировать. А вся остальная диаспора должна прекратить существование, не должно быть никаких диаспор, как и других ОПГ.
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1 час.
Mustafa Пахомов
Всех чурок с ихним святым нахуй в канализацию!!!
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7 мин.

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