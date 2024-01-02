Царьград Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО ФОТО: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS В Челябинске в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.
Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого
Комментарии
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Анатолий
И акцент "ЕВРОПЕЙСКИЙ"??? "Не надо наводить тень на плетень"
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2 час.
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Этих уродов посадить, после отсидки депортировать, семьи лишить гражданства, если оно есть, и депортировать. А вся остальная диаспора должна прекратить существование, не должно быть никаких диаспор, как и других ОПГ.
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1 час.
Mustafa Пахомов
Всех чурок с ихним святым нахуй в канализацию!!!
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7 мин.
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