© zackKOP/Shutterstock/FOTODOMУченые из Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах и Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в США выяснили, что изменения в антителах крови могут указывать на развитие воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) за десять лет до постановки диагноза.
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