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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новом ролике Sniper Elite: Resistance разработчики показали стелс и снайперскую стре...

В новом ролике Sniper Elite: Resistance разработчики показали стелс и снайперскую стре...

В новом ролике Sniper Elite: Resistance разработчики показали стелс и снайперскую стрельбуRebellion показала новый игровой процесс для Sniper Elite: Resistance, демонстрирующий миссию и цель из списка убийств, которую должен устранить главный герой Гарри Хокер.

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