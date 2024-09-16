Выставка трофейной военной техники ВСУ в парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону.
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Выставка трофейной военной техники ВСУ в парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону.
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