В Турции протестующие начали штурм военной базы армии США

Жители Турции предприняли попытку прорвать на территорию американской базы Кюречик в Малатье.После удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа с сотнями погибших в ряде стран арабского мира начались массовые митинги и протесты.
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