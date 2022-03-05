Андрей Канчельскис: «Сборная СССР раскатала бы сборную России без шансов. Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего»

Андрей Канчельскис считает, что в СССР уровень футбола был выше, чем в России. «Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх