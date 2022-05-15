Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Юрген Клопп: «Квадрупл – безумие, слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нем. Мы еще в гонке, если вы хотите»

Юрген Клопп после победы в Кубке Англии высказался о шансах «Ливерпуля» на квадрупл. «Смотрите, я уже говорил, что квадрупл – слишком выдающееся достижение для того, чтобы мы могли говорить об этом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх