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Пугачева накануне своего 75-летия выпустила новую песню

Пугачева накануне своего 75-летия выпустила новую песню

Слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин. Примадонна Алла Пугачева, отмечающая сегодня, 15 апреля, 75-летний юбилей, накануне важного события в своей жизни выпустила новый сингл под названием «Я плачу».

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