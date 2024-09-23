Генерал Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресурса для прорыва к Курской атомной электростанции.
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