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Легкоатлет из Сарапула преодолел Ликийскую тропу за десять дней

Легкоатлет из Сарапула преодолел Ликийскую тропу за десять дней

Сарапул. Удмуртия. В конце 2022 года сверхмарафонец и преподаватель физкультуры Алексей Белослудцев из Сарапула вместе со своим учеником Александром Калугиным из Твери пробежали 540 км по Ликийской тропе вдоль побережья Средиземного моря в Турции.

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