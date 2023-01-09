Легкоатлет из Сарапула преодолел Ликийскую тропу за десять дней

Сарапул. Удмуртия. В конце 2022 года сверхмарафонец и преподаватель физкультуры Алексей Белослудцев из Сарапула вместе со своим учеником Александром Калугиным из Твери пробежали 540 км по Ликийской тропе вдоль побережья Средиземного моря в Турции.