Володин о законопроекте против фиктивных браков с иностранцами: «Надо еще прожить»

МОСКВА, 1 октября, ФедералПресс. Госдума приняла во втором чтении поправки в миграционное законодательство и определила в три года срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.
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