Стоит ли ждать массового возвращения в Россию иностранных брендов?

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и переговоры по урегулированию конфликта на Украине породили волну сообщений о скором возвращении мировых брендов, покинувших Россию после начала СВО.
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