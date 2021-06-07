Бен Симмонс хочет обороняться лично против Трэя Янга во второй игре серии с «Атлантой»

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс после домашнего поражения от «Атланты» (124:128, 0-1) в первом матче серии второго раунда плей-офф-2021 заявил, что хотел бы защищаться в следующей встрече против лидера «Хоукс» Трэя Янга.
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