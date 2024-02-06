Эдриан Ньюи может покинуть Red Bull Racing

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который в 2023 году подписал новый многолетний контракт с австрийской командой, может покинуть коллектив на фоне скандала с его руководителем Кристианом Хорнером.
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