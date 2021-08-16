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Ольга Торубарова с рабочей поездкой в село Петровка открыла многофункциональную спортивную площадку

Ольга Торубарова с рабочей поездкой в село Петровка открыла многофункциональную спортивную площадку

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова с рабочей поездкой в село Петровка Красногвардейского района где совместно Главой Администрации Красногвардейского района Грабованом Василием Ивановичем и Депутатом Государственной Думы Бахаревым Константином Михайловичем и начальником главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Управления Совета министров Писаревой Натальей Сергеевной открыли многофункциональную спортивную площадку в рамках реализации федерального проекта «Спорт - Норма жизни» национального проекта «Демография» подходящую не только для физического развития но и для сдачи норм ГТО.

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