Пришлись не ко двору: Карл III не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на свой День рождения

Отношения короля с сыном испорчены Принц Гарри и Меган Маркл Скрин из видео: соцсети Принц Гарри с женой уверены, что король Великобритании Карл III (Чарльз) пренебрег ими, не пригласив на вечеринку по случаю своего 75-летия.
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