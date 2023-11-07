Пришлись не ко двору: Карл III не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на свой День рождения

Отношения короля с сыном испорчены Принц Гарри и Меган Маркл Скрин из видео: соцсети Принц Гарри с женой уверены, что король Великобритании Карл III (Чарльз) пренебрег ими, не пригласив на вечеринку по случаю своего 75-летия.