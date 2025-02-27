Telegraph: Украина рискует быть раздавленной без оружия США

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Британская газета Telegraph опубликовала статью бывшего высокопоставленного советника министерств юстиции и обороны США Чарли Купера, который заявил, что Украина рискует быть раздавленной в случае прекращения военно-экономической поддержки со стороны США.