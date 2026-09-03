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Орловские новости

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Российские аналоги вытеснили иностранные препараты на рынке семаглутида и тирзепатида

Российские аналоги вытеснили иностранные препараты на рынке семаглутида и тирзепатида

Выручка «Промомеда» от эндокринологических препаратов в первом полугодии 2025 года выросла на 118% до 4,8 млрд рублей, к концу девяти месяцев показатель достиг 8 млрд рублей.

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