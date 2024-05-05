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Зибанежад набрал 2+ очка в 4-м матче плей-офф НХЛ подряд и повторил рекорд «Рейнджерс»

«Рейнджерс» принимает «Каролину» (3:2, третий период) в 1-м матче второго раунда Кубка Стэнли.  Форвард нью-йоркского клуба Мика Зибанежад забил 2 гола и сделал результативную передачу в первом периоде игры.

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