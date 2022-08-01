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«Этот сезон может стать в Омске сезоном Ткачева. Его потенциал известен». Светлов о форварде «Авангарда»

Сергей Светлов высказался о форварде «Авангарда» Владимире Ткачеве. «Потенциал этого интересного форварда известен, но пока на свой уровень он не вышел.

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