Вариативность прохождения, крутой дрон-помощник и много врагов — раскрыты п...

Вариативность прохождения, крутой дрон-помощник и много врагов — раскрыты подробности фантастического экшена Steel SeedВо время выставки Tokyo Games Show 2024 наше издание взяло интервью у исполнительного продюсера ESDigital Games Александра Кудишова, который раскрыл ряд интересных подробностей научно-фантастического экшена Steel Seed.