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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вариативность прохождения, крутой дрон-помощник и много врагов — раскрыты п...

Вариативность прохождения, крутой дрон-помощник и много врагов — раскрыты п...

Вариативность прохождения, крутой дрон-помощник и много врагов — раскрыты подробности фантастического экшена Steel SeedВо время выставки Tokyo Games Show 2024 наше издание взяло интервью у исполнительного продюсера ESDigital Games Александра Кудишова, который раскрыл ряд интересных подробностей научно-фантастического экшена Steel Seed.

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