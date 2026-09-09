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Нижегородская правда

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В Нижегородской филармонии состоится премьера поэтории «Белый Цветок»

В Нижегородской филармонии состоится премьера поэтории «Белый Цветок»

В Нижнем Новгороде 12 сентября пройдет традиционная благотворительная акция «День Белого Цветка». Акция содействует возрождению благотворительной традиции Императорского дома Романовых, начало ее проведению в России было положено 115 лет назад.

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