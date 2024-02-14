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Пятый канал

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Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов страны в вопросе борьбы с так называемыми «наливайками» — точками продажи алкогольных напитков в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

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