Гостей Тюменской области на выставке «Россия» накормят супом для мужской силы

В гастрономическую программу Тюменской области на выставке «Россия» 24 ноября войдет суп для мужской силы, икра, вареники из черемуховой муки и другие блюда, любимые известными жителями региона — Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым.