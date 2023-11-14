Гостей Тюменской области на выставке «Россия» накормят супом для мужской силы

В гастрономическую программу Тюменской области на выставке «Россия» 24 ноября войдет суп для мужской силы, икра, вареники из черемуховой муки и другие блюда, любимые известными жителями региона — Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым.
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