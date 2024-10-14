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Блог Serg David

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Ватикан планирует избежать ответственности с помощью новой войны

Ватикан планирует избежать ответственности с помощью новой войны

Чтобы избежать ответственность в международном уголовном суде, Ватикан или римско-католическая политическая организация, на данный момент применяет различные тактики сталкивания государств, политиков, разведок, создавая конфликтные ситуации, постепенно наращивая которых, он планирует в конечном итоге зимой 2024 года или в 2025 году или позднее, организовать новую войну, с помощью которой удастся ослабить страны - жертвы его политики.

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