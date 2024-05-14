СПБ биржа в 2025 году «готова» рассмотреть изменение дивполитики

СПБ биржа, пока еще никогда не платившая дивиденды в своей публичной истории, готова рассмотреть вопрос изменения дивидендной политики в следующем году, заявил в интервью изданию «РБК Инвестиции» гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.