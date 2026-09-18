Предельный возраст за рулем: в ГИБДД поставили точку в долгих спорах

Вопрос о том, до какого возраста человеку позволено уверенно крутить баранку личного автомобиля, волнует не только самих водителей в солидных годах, но и их тревожных родственников.
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Ну так начни проходить каждый год медкомиссию... может дойдёт до тебя
Боюсь, это ещё не точка... Комиссия раз в десять лет - это опасно.