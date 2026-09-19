Кейн о словах Ямаля про «Золотой мяч»: «Не знаю, что он имел в виду. Ламин – невероятный игрок, у него был великолепный сезон»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о борьбе за « Золотой мяч » и словах Ламина Ямаля . Англичанин, забивший 100 голов в Бундеслиге за мюнхенский клуб, ответил на вопрос о своих шансах получить награду.