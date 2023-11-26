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Добрый Мир

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Что роют китайцы под русским полуостровом – подняло на уши США. "Проект века" Москвы и Пекина настораживает Запад Вчера

Что роют китайцы под русским полуостровом – подняло на уши США. "Проект века" Москвы и Пекина настораживает Запад Вчера

19K прочитали Вот уж действительно грандиозные новости, от которых враги заверещали на всю вселенную.

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