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ТАСС

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Памфилова: в 10 субъектах повреждены 74 здания, где размещались избиркомы

Памфилова: в 10 субъектах повреждены 74 здания, где размещались избиркомы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Повреждения в результате атак ВСУ получили 74 здания на территории 10 субъектов РФ, в них были размещены территориальные и участковые избирательные комиссии.

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