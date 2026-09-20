Памфилова: в 10 субъектах повреждены 74 здания, где размещались избиркомы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Повреждения в результате атак ВСУ получили 74 здания на территории 10 субъектов РФ, в них были размещены территориальные и участковые избирательные комиссии.
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