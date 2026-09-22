В МИД РФ сообщили о плотном графике Лаврова на Генассамблее ООН

График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в Нью-Йорке уже сверстан, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
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