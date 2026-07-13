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8-й номер драфта НХЛ-2026 Бьерк покинул «Юргорден». 18-летний центр был выбран «Виннипегом»

« Юргорден » объявил, что форвард Вигго Бьерк решил покинуть команду.  Ожидается, что 18-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь « Виннипега ».

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